Бердчане сегодня, 19 января, отмечают один из самых почитаемых православными праздник Крещения Господня. Празднование началось в ночь с 18 на 19 января торжественными богослужениями в храмах. А в 10 часов утра из Преображенского собора тронулся крестный ход до берега Бердского залива, где для верующих были подготовлены иордани: одна для погружения, вторая — для набора святой воды.
Накануне христианского праздника – Крещения Господня – мы поговорили с настоятелем Храма Богоявления Господня о. Сергием о том, зачем люди приходят в церковь и в чем нам искать опору в наше тревожное время экономических потрясений и грозных событий на мировой арене.
Да хранит Вас милосердный Господь и своею благодатною помощью да содействует в Ваших дальнейших попечениях и добрых делах, чтобы и дальше жить во славу Божию, на пользу Отечеству и на радость народу Божию!
С чувством сыновней любви к Вам, молитвенно желаем Вам мира духовного, доброго здравия и помощи Божией в Вашем Патриаршем служении на благо Святой Церкви Христовой на МНОГИЕ ЛЕТА!
Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной,
игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг
в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.
Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от
наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг,
в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.
Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра
при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской
епархии, Русской Православной Церкви.
Для желающих принять
ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ,
по средам в 18-00. Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84
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