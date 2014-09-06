По благословению Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Митрополита Новосибирского и Бердского

БЕРДСК ПРАВОСЛАВНЫЙ

Сайт о духовной жизни города Бердска

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Рождественский молебен в Богоявленском храме

7 января в Богоявленском храме г. Бердска состоялся Родественский молебен.

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Рождественское Послание Высокопреосвященнейшего Тихона Митрополита Новосибирского и Бердского

Боголюбивым клирикам, честному монашеству и Благочестивым мирянам Новосибирской Митрополии.

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В Бердске у здания Православной гимназии установили памятник Серафиму Саровскому

Во вторник, 3 января, во дворе православной гимназии святого преподобного Серафима Саровского в Бердске установили памятник этому святому.

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7 января в ДК«Родина» состоится РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

7 января в 16.00 в ДК«Родина» состоится РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ. В программе: Детские творческие коллективы г. Бердска. В фойе после концерта - вечерка. ВХОД СВОБОДНЫЙ

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Расписание Богослужений на 1-8 января

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«За общественное служение» наградили директора православной гимназии

16 жителей Новосибирской области власть впервые отметила общественными почетными знаками. Среди них и бердчанка Ольга Богдан.

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Ваше Святейшество! От всей души поздравляем Вас с 70 -летием со Дня Вашего Рождения!

Да хранит Вас милосердный Господь и своею благодатною помощью да содействует в Ваших дальнейших попечениях и добрых делах, чтобы и дальше жить во славу Божию, на пользу Отечеству и на радость народу Божию!

С чувством сыновней любви к Вам, молитвенно желаем Вам мира духовного, доброго здравия и помощи Божией в Вашем Патриаршем служении на благо Святой Церкви Христовой на МНОГИЕ ЛЕТА!

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Первый звон (видео)

Первый звон на освященных колоколах Бердского Богоявленского храма. 14.11.2016.

Подбор, отлитый в Даниловском колокольном центре.

Звонари - Сергей Басманов, Алексей Хряков и Алексей Талашкин.

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Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Сергий! Сердечно поздравляем Вас с ЮБИЛЕЕМ!!!

Да хранит Вас милосердный Господь и своею благодатною помощью да содействует в Ваших дальнейших попечениях и добрых делах, чтобы и дальше жить во славу Божию, на пользу Отечеству и на радость народу Божию!

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4 ноября в Бердске состоится Крестный ход

4 ноября в 10.00 состоится Крестный ход в церковно-Государственный праздник День народного единства и празднование иконы Божией Матери «КАЗАНСКАЯ».

Крестоходцы пройдут от Сретенского храма (ул. Кутузова,д.17) до Преображенского кафедрального собора г. Бердска.

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Поезд «За духовное возрождение России» в Бердске

12 октября в наш город прибыл поезд «За духовное возрождение России». На вокзале гостей-миссионеров встретили официальная и творческая делегации. Нас посетили священнослужители, работники культуры, врачи, представители организаций образования и социальной защиты.

Также, в составе поезда прибыл уникальный вагон - храм, где желающие смогли индивидуально побеседовать со священником, принять таинства, помолиться.

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Читайте специальный Рождественский выпуск журнала "Православная семья" >>>

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7 января - Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа >>>


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Расписание паломнических поездок Центра при Соборе Св. Благоверного князя Александра Невского.

Приглашаем всех желающих на занятия

Студия традиционного фольклора ЛАДИЯ

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Участник сообщества епархиальных ресурсов. Все православные сайты Новосибирской Епархии.

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Анонсы

7 января в ДК«Родина» состоится РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

Фотоальбомы


Фотохроника строительства Богоявленского храма в Бердске

Фотографии старого Сретенского храма >>>

6 сентября 2014 года - освящение закладного камня нового храма >>>

Крестный ход на Святой источник в м-р Ложок 22 июня 2014 >>>

Фоторепортаж с Крестного хода в День Святой Троицы 8 июня 2014 >>>

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Информация

Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

Дорогие братия и сестры! Приглашаем всех принять участие в разработке сайта. Если вы хотите опубликовать свои материалы на нашем сайте, мы разместим ваши статьи в соответствующем разделе. 

Непридуманные рассказы батюшки Валентина >>>

"На земле мы только учимся жить". Протоиерей Валентин Бирюков  >>>

Правдой будет сказать - Книга Владыки Сергия (Соколова) о своей жизни. >>>

Исповедь и причастие. Как к ним подготовиться >>>

 
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