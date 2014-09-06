Да хранит Вас милосердный Господь и своею благодатною помощью да содействует в Ваших дальнейших попечениях и добрых делах, чтобы и дальше жить во славу Божию, на пользу Отечеству и на радость народу Божию!
С чувством сыновней любви к Вам, молитвенно желаем Вам мира духовного, доброго здравия и помощи Божией в Вашем Патриаршем служении на благо Святой Церкви Христовой на МНОГИЕ ЛЕТА!
Да хранит Вас милосердный Господь и своею благодатною помощью да содействует в Ваших дальнейших попечениях и добрых делах, чтобы и дальше жить во славу Божию, на пользу Отечеству и на радость народу Божию!
12 октября в наш город прибыл поезд «За духовное возрождение России». На вокзале гостей-миссионеров встретили официальная и творческая делегации. Нас посетили священнослужители, работники культуры, врачи, представители организаций образования и социальной защиты.
Также, в составе поезда прибыл уникальный вагон - храм, где желающие смогли индивидуально побеседовать со священником, принять таинства, помолиться.
Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной,
игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг
в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.
Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от
наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг,
в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.
Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра
при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской
епархии, Русской Православной Церкви.
Для желающих принять
ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ,
по средам в 18-00. Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84
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