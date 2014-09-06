По благословению Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
Митрополита Новосибирского и Бердского

БЕРДСК ПРАВОСЛАВНЫЙ

Сайт о духовной жизни города Бердска

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Крещение Господне в Бердске. Фото и видео

Бердчане сегодня, 19 января, отмечают один из самых почитаемых православными праздник Крещения Господня. Празднование началось в ночь с 18 на 19 января торжественными богослужениями в храмах. А в 10 часов утра из Преображенского собора тронулся крестный ход до берега Бердского залива, где для верующих были подготовлены иордани: одна для погружения, вторая — для набора святой воды.

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Отец Сергий: «Через испытания нас Бог вразумляет»

 

Накануне христианского праздника – Крещения Господня – мы поговорили с настоятелем Храма Богоявления Господня о. Сергием о том, зачем люди приходят в церковь и в чем нам искать опору в наше тревожное время экономических потрясений и грозных событий на мировой арене.

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В Бердске у здания Православной гимназии освящен памятник Серафиму Саровскому

Памятник небесному покровителю Православной гимназии был установлен 3 января, а 15 января его освятил Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

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Празднование Рождества Христова в Бердске

Фото и видео.

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Рождественский молебен в Богоявленском храме

7 января в Богоявленском храме г. Бердска состоялся Родественский молебен.

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Рождественское Послание Высокопреосвященнейшего Тихона Митрополита Новосибирского и Бердского

Боголюбивым клирикам, честному монашеству и Благочестивым мирянам Новосибирской Митрополии.

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В Бердске у здания Православной гимназии установили памятник Серафиму Саровскому

Во вторник, 3 января, во дворе православной гимназии святого преподобного Серафима Саровского в Бердске установили памятник этому святому.

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7 января в ДК«Родина» состоится РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

7 января в 16.00 в ДК«Родина» состоится РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ. В программе: Детские творческие коллективы г. Бердска. В фойе после концерта - вечерка. ВХОД СВОБОДНЫЙ

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Расписание Богослужений на 1-8 января

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«За общественное служение» наградили директора православной гимназии

16 жителей Новосибирской области власть впервые отметила общественными почетными знаками. Среди них и бердчанка Ольга Богдан.

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Ваше Святейшество! От всей души поздравляем Вас с 70 -летием со Дня Вашего Рождения!

Да хранит Вас милосердный Господь и своею благодатною помощью да содействует в Ваших дальнейших попечениях и добрых делах, чтобы и дальше жить во славу Божию, на пользу Отечеству и на радость народу Божию!

С чувством сыновней любви к Вам, молитвенно желаем Вам мира духовного, доброго здравия и помощи Божией в Вашем Патриаршем служении на благо Святой Церкви Христовой на МНОГИЕ ЛЕТА!

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Первый звон (видео)

Первый звон на освященных колоколах Бердского Богоявленского храма. 14.11.2016.

Подбор, отлитый в Даниловском колокольном центре.

Звонари - Сергей Басманов, Алексей Хряков и Алексей Талашкин.

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Епархиальные новости

В праздник Крещения Господня Митрополит Тихон совершил Литургию и чин Великого освящения воды в Вознесенском кафедральном соборе >>>

I Открытый Рождественский фестиваль «Добрый свет Рождества» >>>

22 правила поведения при посещении Крещенской купели >>>


Памятное мероприятие «Памяти погибших. Февраль. Трагедия. 1917 год» >>>

Просмотр и обсуждение фильма ''Молчание'' >>>

Лекция "Библейская мудрость в русской фразеологии" >>>


Расписание паломнических поездок Центра при Соборе Св. Благоверного князя Александра Невского.

Приглашаем всех желающих на занятия

Студия традиционного фольклора ЛАДИЯ

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Фотоальбомы


Фотохроника строительства Богоявленского храма в Бердске

Фотографии старого Сретенского храма >>>

6 сентября 2014 года - освящение закладного камня нового храма >>>

Крестный ход на Святой источник в м-р Ложок 22 июня 2014 >>>

Фоторепортаж с Крестного хода в День Святой Троицы 8 июня 2014 >>>

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Информация

Дорогие братия и сестры!

Молебен о исцелении страдающих наркотической, алкогольной, игровой зависимостью и для их родителей совершается каждый четверг в 17.00 в Сретенском храме по ул.Лазо 18.

Беседа для родителей чьи дети попали в зависимость от наркотиков, алкоголя и игровых автоматов проходит каждый четверг, в 18.00
в Православной гимназии по ул. Горького д. 46.

Беседы проводят:
1. Священник Василий Бирюков, настоятель Преображенского собора.
2. Помощник руководителя Православного реабилитационного центра при соборе святого Александра Невского города Новосибирска, Новосибирской епархии, Русской Православной Церкви.

Для желающих принять  ТАИНСТВО СВЯТАГО КРЕЩЕНИЯ,  
проводятся огласительные беседы в храме СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ, по средам в 18-00.  Адрес: ул. Лазо, 18
Вопросы тел. 2-33-84

Дорогие братия и сестры! Приглашаем всех принять участие в разработке сайта. Если вы хотите опубликовать свои материалы на нашем сайте, мы разместим ваши статьи в соответствующем разделе. 

Непридуманные рассказы батюшки Валентина >>>

"На земле мы только учимся жить". Протоиерей Валентин Бирюков  >>>

Правдой будет сказать - Книга Владыки Сергия (Соколова) о своей жизни. >>>

Исповедь и причастие. Как к ним подготовиться >>>

 
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